(Özel Haber) Parklarda koşmak yerine kuzusu ile koşmayı tercih etti

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Çanakkale’nin Yenice ilçesi Akçakoyun köyünde 014 yaş arası sokağa çıkma yasağının esnetildiği ilk günde 8 yaşındaki Hanife Naz Tokuş, çocuk parkına gitmek yerine 1 aylık kuzusu 'Garip' ile sokaklarda gönlünce zaman geçirdi.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 014 yaş grubunda olanlar 11.0015.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı. Akçakoyun köyünde yaşayan 8 yaşındaki Hanife Naz Tokuş da saat 11.00’de evinden 1 aylık kuzusu Garip ile sokağa çıkarak zaman geçirdi. 8 yaşındaki Hanife Naz Tokuş ve kuzu Garip sokaklarda gönüllerince oynadılar.

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