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Lapseki'de erkenci kiraz hasadı başladı

DHA

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, erkenci kiraz olarak bilinen Eşme kirazının hasadı başladı.  Lapseki'de yılda 7 ila 10 bin ton kiraz üretimi gerçekleşiyor ve bunun da yüzde 65'i ihraç ediliyor. Kiraz bahçesi bulunan Sadettin Gündüz; eşi, çocukları ve torunları ile birlikte erkenci kirazlarını toplayıp, kilosu 25-30 TL'den iç pazara satmaya başladı. Gündüz, bu yıl kiraz veriminin de iyi olacağını söyledi. Özellikle kiraz ve şeftalisiyle ön plana çıkan Lapseki ihracatta da meyve yetiştiriciliğinin önemli merkezi olarak...

Lapseki'de erkenci kiraz hasadı başladı

<br>Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, erkenci kiraz olarak bilinen Eşme kirazının hasadı başladı.  Lapseki'de yılda 7 ila 10 bin ton kiraz üretimi gerçekleşiyor ve bunun da yüzde 65'i ihraç ediliyor. Kiraz bahçesi bulunan Sadettin Gündüz; eşi, çocukları ve torunları ile birlikte erkenci kirazlarını toplayıp, kilosu 25-30 TL'den iç pazara satmaya başladı. Gündüz, bu yıl kiraz veriminin de iyi olacağını söyledi.<br>Özellikle kiraz ve şeftalisiyle ön plana çıkan Lapseki ihracatta da meyve yetiştiriciliğinin önemli merkezi olarak biliniyor. İlçede bugünlerde erkenci olarak bilinen Eşme çeşidi kirazların hasadı başladı. Yüksek aromasını yetiştiği toprağın özelliğinden alan Eşme kirazları, iç piyasaya pazarlanıyor. Çanakkale dışında özellikle İstanbul'dan halciler, erkenci kirazlardan sipariş ediyor. <br>Lapseki'de 50 yıldır kiraz yetiştiriciliği yapan Sadettin Gündüz (70), eşi Gönül Gündüz, çocukları ve torunları ile birlikte yılboyu bahçesine gözü gibi bakıyor. Bahçesindeki erkenci kiraz olarak bilinen Eşme kirazının hasadına başlayan Sadettin Gündüz, ürünün kilosunun 25 ila 30 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi. Gündüz, "Sezonu açtık. Yöremizin erkenci kirazı olan Eşme cinsini topluyoruz. İlk siparişlerimizi aldık ve toplamaya başladık. İç piyasaya satıyoruz. Özellikle İstanbul'dan büyük talep var. Nasip olursa Eşme kirazının hasadı 10 gün kadar devam edecek. Sonra da Lapseki devi dediğimiz premier giant çeşidinin hasadı başlayacak. Bunlar ihracat ürünlerimiz. Eşme kirazının lezzeti çok güzeldir. Lapseki bölgesinin toprağından kaynaklanan bir lezzete sahip. Şeftalimiz de lezzetlidir. Onun için İstanbul piyasası olsun, ihracat olsun çok talep görüyor. Verim olarak da şuan için gayet iyi görünüyor. Allah toplamayı, yemeyi ve satmayı nasip etsin" dedi. <br>HASAT 45 GÜN SÜRÜYOR<br>Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki'de 8 bin 500 dekar alanda yıllara göre değişmek ile birlikte 7 ila 10 bin ton kiraz üretimi yapıldığını belirterek, "İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere üretimin yüzde 65'i ihraç ediliyor. İhraç edilen çeşitlerin başında 0-900 ziraat (Pıspıs), regina çeşidi önde gelmektedir. Şuan hasadı yapılan Eşme kirazı gibi cinsler ise, iç piyasada pazarlanıyor. Fazlalığı da ihracata gidiyor. Sezon içerisinde hasat periyodu yaklaşık 45 gün sürmekte. Üreticilerimiz tüm alıcı firmalarımızı beklemektedir" diye konuştu.  <br>  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ<br>2020-05-13 15:37:31<br>

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