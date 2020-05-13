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Sokağa çıkan çocuklara polisten hediye

DHA

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE´de salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, bugün verilen 4 saatlik izinde aileleriyle birlikte meydan ve parklara gitti. Cumhuriyet Meydanı'nda polisler, çocuklara boyama kitabı, şapka, kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verdi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bugün 14 yaş ve altına saat 11.00 ile saat 15.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verildi. Çocuklar,...

Sokağa çıkan çocuklara polisten hediye

<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE´de salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, bugün verilen 4 saatlik izinde aileleriyle birlikte meydan ve parklara gitti. Cumhuriyet Meydanı'nda polisler, çocuklara boyama kitabı, şapka, kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verdi.<br>Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bugün 14 yaş ve altına saat 11.00 ile saat 15.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verildi. Çocuklar, aileleriyle birlikte park ve meydanları doldurdu. Güneşli ve sıcak havada oyunlar oynayan çocuklar, 4 saat boyunca gönüllerince eğlendi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklara boyama kitabı, şapka, kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler vererek, trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirme yaptı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-05-13 16:06:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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