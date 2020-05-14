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Ezine Belediyesi GES’le kendi enerjisini üretecek

İHA

Çanakkale'nin Ezine Belediyesi, kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2021 yılının Nisan ayında enerji üretimine başlayacak.

Ezine Belediyesi GES’le kendi enerjisini üretecek

Çanakkale’nin Ezine Belediyesi, kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2021 yılının Nisan ayında enerji üretimine başlayacak.
4 bin 400 panelden oluşan GES projesi, Ezine Belediyesi'nin enerji tüketiminin tamamını karşılayacak. Danişment Mahallesindeki 14 bin metrekare belediye arazisi üzerine GES kurulması için başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Ezine Belediyesinin tükettiği elektrik enerjisinin tamamının karşılanacağı GES projesi 2021 yılının Nisan ayında hayata geçirilecek. Planlanan proje kapsamındaki GES, 1 MW kurulu güce sahip olacak. Proje içerisinde 4 bin 400 panel yer alacak.
Belediyenin enerji yükünü azaltmak için GES kurmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Çevremize ve doğamıza önem veren bir yerel yönetim anlayışıyla belediyemiz tesislerinin; Su Arıtma, Katı Atık Arıtma, Sosyal Alanlar, Pazaryeri, Etkinlik merkezi, parklar ve tüm hizmet binalarımızın elektrik tüketim maliyetlerini sıfıra düşürmek için Güneş Enerji Santrali (GES ) projesini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjiden istifade etmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Danişment Mahallemizdeki belediyemize ait 14 dönümlük arazide (GES) Güneş Enerji Santrali kurulumu için proje çalışmalarımız başlamıştır. Ezine’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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