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(ÖZEL) Engelli kız kitap gelirini AHBAP’a bağışlamak istiyor Serebral palsi hastası Duru Oğuz, ünlü şarkıcı Haluk Levent’e ulaşmaya çalışıyor

İHA

Çanakkale'de serebral palsi (spastik) rahatsızlığı bulunan 17 yaşındaki Duru Oğuz, yazdığı ikinci kitabı 'Üçüz Civcivler'in gelirini ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu AHBAP Platformuna bağışlamak istiyor. İlk kitabından elde ettiği kazancı kendisi gibi engelli olan arkadaşlarının eğitim masrafları için bağışladığını belirten Oğuz, "Biz Haluk Levent'e ulaşmaya çalışıyoruz. AHBAP'a bağış yapacağız ama onlara ulaşamıyoruz. Kaç kere tweet attık olmadı. Haluk Levent'e ulaşmamızı sağlarsanız seviniriz" dedi.

(ÖZEL) Engelli kız kitap gelirini AHBAP’a bağışlamak istiyor Serebral palsi hastası Duru Oğuz, ünlü şarkıcı Haluk Levent’e ulaşmaya çalışıyor

Çanakkale’de serebral palsi (spastik) rahatsızlığı bulunan 17 yaşındaki Duru Oğuz, yazdığı ikinci kitabı ‘Üçüz Civcivler’in gelirini ünlü şarkıcı Haluk Levent’in kurduğu AHBAP Platformuna bağışlamak istiyor. İlk kitabından elde ettiği kazancı kendisi gibi engelli olan arkadaşlarının eğitim masrafları için bağışladığını belirten Oğuz, “Biz Haluk Levent’e ulaşmaya çalışıyoruz. AHBAP’a bağış yapacağız ama onlara ulaşamıyoruz. Kaç kere tweet attık olmadı. Haluk Levent’e ulaşmamızı sağlarsanız seviniriz” dedi.
Çanakkale'de serebral palsi (spastik) rahatsızlığı bulunan 17 yaşındaki Duru Oğuz, yazdığı masal kitaplarıyla büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5 bin adet basılan ilk kitabının gelirleri de engelli vatandaşların tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine bağışlandı.
Anne karnındayken 5,5 aylıkken doğumu gerçekleşen ve bir süre oksijensiz kalan Duru Oğuz, halk arasında spastik olarak bilinen serebral palsi rahatsızlığına yakalandı. Okuldaki Türkçe öğretmeninin desteğiyle 5'inci sınıfta kitap yazmaya başlayan Duru, şimdi üçüncü kitabını yazmaya hazırlanıyor.
Kitap yazmaya ilkokuldaki Türkçe öğretmeninin desteğiyle başladığını belirten Duru Oğuz, “Ben, ilkokuldayken okuma ve yazmayı çok seviyordum. Sonra ilkokuldayken beni öğretmenim keşfetti ve bu süreç ortaokuldayken de devam etti. 14 yaşında ilk kitabım olan ‘Duru’nun Günlükleri’ kitabımı çıkardım. Masallarımı ve hayallerimi anlatmak için yazdım. İkinci kitabım çıktı ‘Üçüz Civcivler’ SP’li bir civcivi anlatıyor. Ona yapılan farklı davranışları anlatıyor. Oradan yola çıkarak ana karakterim olan 3 tane civcivim var. 2 civciv SP’li olan kardeşlerine yardımcı oluyor” dedi.

“Haluk Levent’e ulaşmaya çalışıyorum. AHBAP’a bağış yapacağız”
Çıkardığı ikinci kitabının gelirlerini AHBAP’a bağışlamak istediğini söyleyen Oğuz, “Biz Haluk Levent’e ulaşmaya çalışıyoruz. AHBAP’a bağış yapacağız ama onlara ulaşamıyoruz. Kaç kere tweet attık olmadı. Haluk Levent’e ulaşmamızı sağlarsanız seviniriz. İlk kitabımın gelirini maddi durumu olmayan engelli arkadaşlarıma bağışladım. Çanakkale’de bir kolejin tekerlekli sandalye kampanyasına da destek oldum” diye konuştu.

“İlk kitabını 14 yaşında yazdı”
Kızının ilk kitabını 14 yaşında yazdığını kaydeden anne Süreyya Oğuz (47), “Duru 5,5 aylık doğdu. İlkokulda okumaya başladıktan sonra kitap okumaya ilgisi arttı. Kızım kendisi kitap yazmaya başladı. İlk kitabını 14 yaşında çıkardı ve gelirini maddi durumu olmayan engelli arkadaşlarının eğitimi için bağışladı. 2’nci kitabını da Aralık ayında çıkardı. İçerisinde hep farkındalık hikayeleri var” diye konuştu.

“İnşallah Haluk Levent’e ulaşırız”
Kızı Duru’nun, ünlü şarkıcı Haluk Levent’e ulaşmak istediğini de sözlerine ekleyen anne Oğuz, “Duru ‘Üçüz Civcivler’ kitabının gelirini bu sefer ‘AHBAP’a bağışlamak istiyorum’ dedi. Aslında Haluk Levent’i imza gününe davet etmek istiyorduk ama malum bu korona virüsünden dolayı biraz beklemeye aldık. Kendisine de ulaşamadık. O da çok yoğun ama inşallah kendisine bir şekilde ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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