82 yaşındaki kadının organları 2 kişiye umut olacak

Çanakkale’de beyin ölümü gerçekleşen 82 yaşındaki Mürüvet Kaynak’ın 2 böbreği, şifa bekleyen hastalara umut olacak.

Beyin kanaması teşhisiyle 8 Mayıs Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne getirilen Mürüvet Kaynak, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaynak’ın dün beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakil Koordinatörleri; Uz. Dr. Azem Ülkü, Gönül Pınarcıoğlu, Yeliz Baykala ve Emine Karakaya’nın görüştüğü Mürüvet Kaynak’ın ailesi organlarının bağışlanmasına onay verdi.

5 çocuk annesi Kaynak’ın 2 böbreği Bursa Acıbadem Hastanesinde bağış bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.

Kaynak ailesine teşekkür eden Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, "Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır" ayetiyle organ bağışının önemine vurgu yaptı.

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