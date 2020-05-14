Organlarıyla 2 kişiye umut oldu

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, beyin ölümü gerçekleşen Mürüvet Kaynak´ın (82) organları, bağış bekleyen 2 hastanın umudu oldu.<br>Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi´nde, 8 Mayıs tarihinde beyin kanaması teşhisiyle Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 5 çocuk annesi Mürüvet Kaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakil Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü ile ekipteki Gönül Pınarcıoğlu, Yeliz Baykala ve Emine Karakaya´nın görüştüğü Mürüvet Kaynak´ın ailesi, organlarının bağışlanmasına onay verdi.<br>Kaynak´ın 2 böbreği Bursa Acıbadem Hastanesi'nde bağış bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-05-14 16:01:54<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-