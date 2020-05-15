Gökçeada feribot seferleri haftada 5 güne çıkarıldı

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 4 güne düşürülen feribot seferleri, yeni bir karar ile 5 güne çıkarıldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, daha önce İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar ile Kabatepe-Gökçeada arasında haftanın her günü yapılan feribot seferleri haftada 4 güne düşürüldü. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından bugün yapılan açıklama ile seferlerin 5 güne çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerimiz, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi olmak üzere haftada 5 gün yapılacaktır. 16 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda seferlerimiz cumartesi günü de yapılmaya başlanacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-05-15 14:22:55<br>
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