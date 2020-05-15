Çan’da berber ve kuaförlere korona testi

Çan’da, İçişleri Bakanlığı kararı tarafından 11 Mayıs 2020’de yeniden hizmete açılan berber ve kuaför çalışanlarına korona virüs tedbirleri kapsamında Covid19 testi yapıldı.

Çan Esnaf ve Sanatkarlar odası önderliğinde, Çan’da bulunan 26 bayan kuaförüne ve 60 erkek berberine Covid19 testi yapıldı. Çan Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Emin Görgün, berber ve kuaförlere yapılan Covid19 testinin hem kendi sağlıkları hem de vatandaşların sağlığı açısından faydalı olacağını söyledi.

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