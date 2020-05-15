Çanakkale´de gençler sokağa çıktı, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması esnetilen 1520 yaş arası gençler, bugün 4 saatliğine dışarı çıktı. Oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralına uyulmadı.<br>Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşlardan 1520 yaş arası gençlere 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verildi. Çanakkale´de sokağa çıkan gençler Çarşı Caddesi´ne akın etti. Oluşan kalabalıklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı.<br>Ayrıca kentte cuma günü kurulan halk pazarının girişinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafeye dikkat edilmedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-05-15 15:07:20<br>
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