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Çanakkale’de 1 milyonluk dev uyuşturucu operasyonu

İHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale’de 1 milyonluk dev uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele (ÇNP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde zehir tacirlerine büyük bir darbe indirdi.
Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1980 adet doz (Emdirilmiş) metamfetamin ve 20 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla uyuşturucu maddelerine el konulurken, operasyonda yakalanan M.Ş. ile Ş.G. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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