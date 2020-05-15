Çanakkale´de 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi.<br>Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda toplam piyasa değeri 1 milyon TL olan 10 paket içinde bin 980 doz metanfetamin ve 20 kilogram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler M.Ş. ve Ş.G. gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-05-15 16:41:44<br>

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