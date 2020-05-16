Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları gece görüntülendi

<br>Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telekonferansla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki kuleye konacak 32'nci ve son bloğun montajıyla tamamlanmış olacak. 318 metre yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil edecek köprünün ayaklarının son hali, gece görüntülendi.<br>Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yıl mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustos ayında konuldu ve kırmızıbeyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.<br>AYAKLAR 313.5 METREYE ULAŞTI<br>Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayaklarında sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci blokların montajı tamamlandı ve kulelerde 313,5 metre yüksekliğe ulaşıldı. Gece görüntülenen köprü ayakları boğazı aydınlattı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarına son bloğun montajı ise tören ile bugün gerçekleştirilecek.<br>Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise telekonferans ile katılacak. Törende, köprünün Lapseki yakasındaki ayağına son blok konularak, kuleler tamamlanmış olacak. Ana kabloların taşıyıcısı olacak çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.<br>Yaz sonunda, köprüde kablo örme çalışmalarına başlanacak. Köprü inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silueti ortaya çıkmış olacak.<br>Öte yandan 14'üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin konulmasının ardından 24'üncü blokların arasına da ikinci bağ kirişi montajı yapılmıştı. 32'nci bloklar arasına ise 3'üncü ve son bağ kirişi konulacak.<br>İNCELİKLİ TASARIM<br>1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100´üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü´nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızıbeyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.<br>18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK<br>Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ<br>2020-05-16 12:01:12<br>

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