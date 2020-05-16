Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti

<br>Cemhan ŞEN/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)RUS Donanması'na ait 150 borda numaralı Saratov isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçerek, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.<br>Marmara Denizi'nden saat 16.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 150 borda numaralı Saratov, saat 17.00 sıralarında inşaatı süren 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının arasından geçti. Rus savaş gemisi Ege Denizi´ne doğru yol aldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Cemhan ŞEN<br>2020-05-16 17:23:03<br>
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