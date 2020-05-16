Bozcaada'da 'maske' takma zorunluluğu

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<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda 18 Mayıs Pazartesi günü itibariyle vatandaşların ilçede maskesiz sokağa çıkması yasaklandı. Yapılan açıklamada, "İlçemizde Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için 18 Mayıs 2020 tarih ve saat 08.00 itibariyle sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasına karar verildi" denildi. <br>Öte yandan maskesiz sokağa çıkanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-05-16 19:59:47<br>

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