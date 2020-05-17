Çan Belediye Başkanından vefat eden başkanlara vefa örneği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çan Belediye Başkanından vefat eden başkanlara vefa örneği

İHA

Çan Belediye Başkanından vefat eden başkanlara vefa örneği

1945 yılında kurulan ve bugüne kadar devam eden Çan Belediyesinde görev yapan ve vefat eden belediye başkanlarının mezarları Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün girişimleriyle yenilendi.
1945 yılında Çan Belediyesinin kurulmasıyla belediye başkanı olan ve vefat eden Niyazi Çaneri, Mustafa Keçili, Hasan Özkurt, 14. Dönem milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan Mesut Hulki Önür’ün, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün ailelerinden almış olduğu izinle Çan Belediyesi Şehir mezarlığındaki mezarları restore edilerek, aynı tip mezar oluşturuldu. Başkan Öz,‘’ Şehir Mezarlığımızda bulunan eski dönem belediye başkanlarımıza ait olan dört mezarı restore ederek tek tip mezar oluşturduk. Çanımızın gelişmesinde ve kalkınmasına ışık tutarak hizmet etmek gayesi ile vazifelerini yürütmüş kıymetli büyüklerimiz Mesut Hulki Ömür, Mustafa Keçili, Hasan Özkurt ve Niyazi Çaneri’ye ait kabirler yenilenerek aynı tip oldu. Eski başkanlarımıza ahde vefa örneğimizi gösterdik. Korona virüs sebebiyle ailelerini çağıramadık. Korona virüs tehlikesinin geçmesinden sonra belediye olarak, eski belediye başkanlarımızın ailelerini çağırarak mezarlıkta hocalarımız tarafından dua okutmayı düşünüyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanmak isteyen eşini, kızının gözü önünde öldürdü
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen eşini, kızının gözü önünde öldürdü
Çanakkale´de 65 yaş ve üzeri, sahilde yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 65 yaş ve üzeri, sahilde yürüyüş yaptı
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Biga yangın sezonuna hazır
YEREL HABERLER Biga yangın sezonuna hazır
Gelibolu’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Gelibolu’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
(ÖZEL) Keskin: “Assos’ta bu yıl sezon bitti” Covid-19, Behramkale köyünde sezonu olumsuz etkiledi Korona virüs, Çanakkale’nin gözde tatil yerlerinden biri olan Assos’u da vurdu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Keskin: “Assos’ta bu yıl sezon ...
Nilüfer Gölü'nde çiçekler açmaya başladı
YEREL HABERLER Nilüfer Gölü'nde çiçekler açmaya başladı
Bozcaada’da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Bozcaada’da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı
Bozcaada'da 'maske' takma zorunluluğu
YEREL HABERLER Bozcaada'da 'maske' takma zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir / ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Boğazı'na köprü ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Boğazı'na köprü ...
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla canlı olarak katıldığı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerinin son bloklarını koyma işlemini gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Devlet düşmanlarına bu toprakları bırakmayacağız” “Van’da PKK, Adana’da CHP. Saldırı şekli farklı olsa da zihniyetleri aynı. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan gizli yapının bir süredir yürüttükleri siyasi ittifakı sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor”
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru Cumhurbaşkanı ...
Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları gece görüntülendi
YEREL HABERLER Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ...
Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları gece görüntülendi
YEREL HABERLER Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ...
Yunan Sahil Güvenlik’i tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik’i kurtardı Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunan Sahil Güvenlik’i tarafından ölüme terk edilen ...
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri, Sahil ...
Gökçeada’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Gökçeada’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Çanakkale´de 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale´de 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele ...
Çanakkale’de 1 milyonluk dev uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de 1 milyonluk dev uyuşturucu operasyonu
Çanakkale´de gençler sokağa çıktı, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Çanakkale´de gençler sokağa çıktı, sosyal mesafe ...
Çan’da berber ve kuaförlere korona testi
YEREL HABERLER Çan’da berber ve kuaförlere korona testi
Gökçeada feribot seferleri haftada 5 güne çıkarıldı
YEREL HABERLER Gökçeada feribot seferleri haftada 5 güne çıkarıldı
Çanakkale’de bazı gençler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı Yasak olan sahillere gizlice giren gençler, kapalı işletmelerin masa ve sandalyelerini indirerek keyif yaptı Bazı kişiler ise korona virüs salgını yokmuşçasına yasak bölgede fotoğraf çekinip, yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Çanakkale’de bazı gençler sosyal mesafe kurallarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X