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(Özel) Bu halının metrekaresi 20 günde dokunuyor

İHA

Tamamen el işçiliği ile yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş halılar arasında yer alan Çan halısının metrekaresi 20 günde dokunuyor. 23 ayda tamamlanarak satışa hazır hale getiriliyor.

(Özel) Bu halının metrekaresi 20 günde dokunuyor

Tamamen el işçiliği ile yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş halılar arasında yer alan Çan halısının metrekaresi 20 günde dokunuyor. 23 ayda tamamlanarak satışa hazır hale getiriliyor.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Halı Kursu’ndaki kadın öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş halılar arasında yerini alan geleneksel Çan halısını yeniden sektöre kazandırabilmek için hummalı bir çalışma içine girdi. Hiçbir teknolojik makine yardımı olmadan, tamamen el işçiliği ile yapılan ve metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısı, 23 ayda tamamlanarak satışa hazır hale geliyor. Günümüzdeki halıların makine yardımı ile üretilmeye başlaması sebebiyle son 30 yılda unutulmaya yüz tutan Çan halısı, halı kursundaki yaklaşık 15 öğrencinin azimli çalışmaları ile yeniden gündeme geldi. Titiz el işçiliği ve desenleriyle görenleri kendine hayran bırakan halı, Almanya başta olmak üzere yurt dışı ve yurt içinden çok sayıda talep alıyor.

“Yurt dışından talepler var”
Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nurcan Tekin, tarihi halı hakkında bilgiler vererek, metrekaresinin 600 liraya dokunduğunu dile getirdi. Tekin, 15’e yakın öğrenci ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Çan Belediyesi'nin katkılarıyla Halk Eğitim Merkezi önderliğinde 8 yıl önce kursumuzu açtık. Burada 15’e yakın öğrencimiz var. Halı ve kilim dokuyoruz. Çan halısı 30 yıl öncesine kadar dokunuyordu, ancak günümüzde makine halıların çıkmasından dolayı artık dokunmuyor. Biz unutulmaya yüz tutmuş halımızı gün ışığına çıkarmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. 1 metrekareyi 20 günde dokuyoruz. Metrekaresini 600 liraya dokuyoruz. 20 gün içerisinde bir metrekareyi dokuyoruz, yani 23 ay zarfında bitmiş oluyor. Teknolojik bir cihaz kullanmıyoruz, sadece halı kırkım makasıyla ve çakı ile halılarımız dokunmuş oluyor. Yurt dışından halılarımıza talep var. Almanya’da yaşayan bir müşterimize dokuyoruz şu anda. Birkaç siparişimizi oradan aldık. Yurt içinden de siparişlerimiz bulunuyor. Daha çok pano çalışmalarımız oldu. Yazı şeklinde çalışmalarımız oldu. Mesela bir şirket geliyor yazı istiyor, kendi isimlerini istiyorlar, onlara dokuduk çoğunlukla” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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