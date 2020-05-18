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Çanakkale'de müzeler, sergi ve canlandırma alanları 1 Haziran'da açılıyor

DHA

Çanakkale'de müzeler, sergi ve canlandırma alanları 1 Haziran'da açılıyor

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde hizmet veren müzeler, sergi ve canlandırma alanları, Covid-19 Normalleşme Planı ile uyum içerisinde 1 Haziran itibariyle açılacak.<br>Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde hizmet veren müzeler, sergi ve canlandırma alanlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılmasına karar verilmişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından 4 Mayıs tarihinde yayımlanan Covid19 Normalleşme Planı kapsamında kapanan müzeler, sergi ve canlandırma alanları, 1 Haziran itibariyle tekrar hizmete açılacak. Normalleşme planı çerçevesinde 1,5 metrelik sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri temel kurallar olarak uygulanacak.<br>Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise alınacak diğer önlemler şöyle sıralandı:<br>"Her tesis için öngörülen azami ziyaretçi sayısı, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecektir. Her tesis için öngörülen güvenli ziyaret süresi, tesis girişinde ziyaretçilerimize önerilecektir. Covid- 19 pandemi eğitimi alan müze personeli ve tesislerde yer alan uyarı ve önlem panoları ile de ziyaretçilere temel bilgi akışı sağlanacaktır. Açık ve kapalı mekanlarda bulunan oturma alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecektir. Kapalı mekanlardan erişim kısıtlaması getirilen alanlar hakkında ziyaret öncesinde ziyaretçilere bilgilendirme yapılacaktır. Toplu rezervasyonlar için gerekli bilgiler telefon aracılığı ile yetkililerden alınacaktır. Tesis girişlerinde başkanlık personeli ateş ölçümü yapacak ve kimlik kaydı tutacaktır. Tesislerimizde artırılmış hijyen önlemlerinin yanı sıra periyodik olarak genel dezenfeksiyon uygulaması yapılacaktır. Ziyaretçilerin belli noktalarda el dezenfektanlarına ulaşımı sağlanacaktır. Kapalı mekanlarda maskesiz dolaşmasına müsaade edilmeyecektir. Günlük temizlik sayısının çoğaltılmasının yanı sıra zorunlu kontrollerin daha detaylı yapılması adına güvenlik ve temizlik personeli sayıları artırılacaktır. Bilet gişelerinde ziyaretçilerimiz ve personelimizin sağlığını korumak amacıyla azami önlemler alınacaktır. Sesli rehberlik (Audioguide) cihazlarının kulaklıklarına ait kılıflar tek kullanımlık olacaktır. Her kullanımdan sonra cihazın detaylı dezenfeksiyonu görevliler tarafından yapılacaktır. Covid-19 önlemleri gereği özel gereksinimli ziyaretçilerimiz için hazırlanan VR (Sanal Gerçeklik) uygulamalarının kullanımı geçici olarak kısıtlanacaktır. Kronik hastalığı bulunan kişilerin müze ve sergi alanlarını ziyaret etmemesi önerilmektedir. Alınacak diğer tedbirler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuna duyurulacaktır."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-05-18 15:04:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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