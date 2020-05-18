Kocasının, kızının gözü önünde öldürdüğü kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

<br>ALDATMA İDDİASI<br>Çanakkale'de eşi Fatma Kökoğlu'nu (44), kızın gözü önünde bıçaklayarak öldüren Aydın Kökoğlu (46), jandarmada verdiği ifadesinde, cinayeti aldatıldığı iddiasıyla işlediğini ileri sürdü. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-05-18 17:22:23<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.