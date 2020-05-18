Biga Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Biga Belediyesi ekipleri, Covid19 ile mücadele kapsamında cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkayıp dezenfekte etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın talimatıyla Covid19 mücadelesine aralıksız devam eden Biga Belediyesi ekipleri, 7 gün 24 saat sürdürdüğü çalışmalarına cadde, sokak ve kalabalığın yoğun olduğu bölgeleri deterjanlı su ile yıkayıp dezenfekte ederek devam etti.

Korona virüse karşı ilan ettiği seferberliği tüm hızıyla sürdüren Biga Belediyesi, detaylı yıkama ve temizlik çalışmasını şehrin bir ucundan diğer ucuna ikinci kez gerçekleştirdi. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şehrin ana halteri olan İstiklal Caddesi, Çan Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi yol, kaldırım ve minibüs duraklarıyla birlikte baştan sona mikrop ve virüsleri yok eden antibakteriyel özelliğe sahip köpüklü suyla yıkadı ve dezenfekte etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile Belediye Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci sahada yıkama ve dezenfekte çalışması yapan ekibe eşlik ederek, hem kolaylıklar diledi hem de teşekkür etti.

Tedbiri elden bırakmadan çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, “Korona virüs pandemisi ile gerek ulusal gerekse yerel düzeyde çok başarılı bir mücadele veriyoruz. Yerel yönetimler olarak tüm ekiplerimizle Covid19 salgınına karşı hummalı çalışmalarımız ve tedbirlerimiz ile birlikte, ekonomik ve sosyal çalışmalarımız devam ediyor. Elbette ki vaka sayısındaki düşüş ile birlikte normalleşme adımları atarken tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Biz de Biga Belediyesi olarak ekiplerimizin özverili çalışmasıyla ilçemizi baştan sona tekrar yıkayarak ardından dezenfekte ettik. Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimden önce sağlık diyerek önlemlere sıkı şekilde devam etmelerini rica ediyorum. Zorunlu olmadıkça ev kalmaya devam ediyoruz. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum” dedi.

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