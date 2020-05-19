1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, ramazan programında manzara oldu

<br>Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ, (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Lapseki ilçesinde belediyenin Roman ilahi grubu, arka planda 1915 Çanakkale Köprüsü´nün ayaklarının yükseldiği manzara önünde ramazan programı yaptı.<br>Lapseki Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayında iftar saatlerinde vatandaş topluluğuna yapılan programlar, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakasındaki ayakları karşısında düzenlenen program, sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarla buluşturuluyor.<br>Lapseki Belediyesi Roman İlahi Grubu adına konuşan Cesur Dikici, "Ülkemizin koronavirüs nedeniyle yaşadığı bu zor günlerde, Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz´ın isteği doğrultusunda vatandaşlarımızın morallerini yüksek tutmak için arkadaşlarımızla beraber 20 sene önce kurduğumuz ilahi grubumuzla iftar saatlerinde ilahiler okuyoruz. Bu akşam, dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hemen yanında program yaptık. Allah herkesin tuttuğu oruçlarını kabul etsin. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu virüsten Allah tez zamanda kurtulmayı nasip etsin" dedi.<br>Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise bu yıl koronavirüs nedeniyle farklı program yaptıklarını belirterek, "Her programı Lapseki´nin çeşitli yerinde yapıyoruz. Bu akşamki iftar rogramı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının yanında yapıldı. Çok güzel görüntüler eşliğinden Lapseki Belediyesi Roman İlahi grubu ilahilerini okudu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ<br>2020-05-19 12:14:04<br>

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