Gökçeada'da kılıç avı sırasında, 'Deniz Şeytanı' görüntülendi

<br>Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, balıkçılar, kılıç avı sırasında nesli tükenmekte olan `deniz şeytanı´ olarak da bilinen 2 metrelik manta vatozu görüntüledi.<br>Gökçeada'daki Kaleköy Limanı'nın 5 mil açığında, bir hafta önce kılıç balığı avı yapan balıkçılar, suyun yüzeyine yakın noktada yüzen bir vatoz ile karşılaştı. Bir süre teknenin önünde dans eder gibi yüzen 2 metre boyundaki vatoz, ava katılan zıpkın ile balık avı Milli sporcusu Selim Konya tarafından saniye saniye görüntülendi. <br>Vatoz'un görüntülendiği o anları anlatan Zıpkın ile balık avı Milli sporcusu Selim Konya, "Yaklaşık 1 hafta önce kılıç balığı avcılığı için denize açılmıştık. Gökçeada´nın 5 mil açığında `deniz şeytanı´ olarak bilinen manta türü bir vatoza rastladık. Biz bu canlıları ara ara denizde görüyoruz. Gördüğümüz zaman da kayıt altına alıyoruz. Çünkü bunlar Gökçeada´ya bir güzellik, renk katıyor. Bu birey belgesellerde gördüğümüzde sürüler halinde olabiliyor. Fakat Gökçeada´da biz tek olarak rastladık. Muhtemelen beslenmek için geliyor. Çünkü Kuzey Ege´nin suları besin değeri olarak yüksek. O yüzden bu hayvan buralara beslenmek için geliyor. Zaman zaman başka enteresan canlılara da denk geldiğimiz oluyor. Mesela geçen gün yaklaşık 5 mil açıkta fok gördük. Buda büyük ihtimalle beslenme ya da adalar arası geçiş sağlıyordu. `Deniz şeytanı´ nesli tükenmekte olan türler arasında gözüküyor. Aynı zamanda bir manta türü. Bu canlıyı gördüğümüzde biz de heyecanlanıyoruz. İşimizi, gücümüzü bırakıp biz de bu hayvanı çekmeye çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Vural BOZOK<br>2020-05-19 14:44:50<br>
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