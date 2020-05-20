Bayramiç pazarında bayram telaşı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından perşembe ve cuma günleri de pazar kurulacağı bildirildi. Çarşamba pazarında ise gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramını da içine alacak şekilde cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bayramiç'te 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve Ramazan Bayramı nedeniyle perşembe ve cuma günleri de pazar kurulacak. İlçede çarşamba günleri kurulan pazarda ise gözle görülür bir yoğunluk yaşandı. Dört gün boyunca evde kalacak olan vatandaşlar ihtiyaçlarını şimdiden almak isterken, ekipler ise sık sık uyarıda bulundu. Sosyal mesafe, maske ve eldiven giyme kuralının titizlikle uygulandığı pazara vatandaşlar içeriye 15 dakika arayla, 25 kişilik gruplar halinde alındı. Pazar alanına girişte ateş ölçme uygulaması da devam etti.

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