Bayramiç orman müdürlüğünde işbaşı eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayramiç orman müdürlüğünde işbaşı eğitimi

İHA

Bayramiç orman müdürlüğünde işbaşı eğitimi

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’nde 2020 yılı işbaşı eğitimi yapıldı. Toplam 114 personelin katıldığı eğitimde, araç gereç sayım ve bakımları da gerçekleştirildi.
Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2020 sezonu orman yangınlarıyla mücadele dönemi için işbaşı eğitimi gerçekleştirildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek'in de yer aldığı eğitime, toplam 114 personel katıldı.
Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Köle, Şube Müdürü Tuncay Işık ile Şube Mühendisleri Osman Bayır ve Şaban Ekcan tarafından arazöz, su ikmal, ilk müdahale ve yangın kontrol kulelerinde görevli personele eğitim verilirken, araçlardaki tüm malzemeler de tek tek kontrolden geçti. Gün boyu süren eğitim kapsamında, müdürlük bünyesindeki 8 arazöz, 2 su ikmal ve 3 ilk müdahale aracının eksikleri tamamlandı.
Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, eğitimle birlikte yangın sezonuna tüm gücüyle hazır hale geldi. Eğitim esnasında sosyal mesafe kuralına özen gösterildi. Eğitimle ilgili bilgi veren Demirci, "Deneyimli ekiplerimiz yangın sezonuna hazır. Dileğimiz hiçbir yanının yaşanmaması ve ormanlarımızın zarar görmemesi yönünde ancak yaşanabilecek durumlara karşı son derece hazırlıklıyız. Gerçekleştirdiğimiz işbaşı eğitimiyle birlikte son hazırlıklarımızı da tamamladık. Eğitime katılan tüm personelimize teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar izin gününde tarihe yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar izin gününde tarihe yolculuk yaptı
Bayramiç pazarında bayram telaşı
YEREL HABERLER Bayramiç pazarında bayram telaşı
Turizm cenneti Bozcaada sokaklarında bandolu coşku
YEREL HABERLER Turizm cenneti Bozcaada sokaklarında bandolu coşku
Meşhur Çanakkale domatesi fideleri, toprakla buluştu
YEREL HABERLER Meşhur Çanakkale domatesi fideleri, toprakla buluştu
Karantinadaki 98 Türk'ten 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Karantinadaki 98 Türk'ten 19 Mayıs kutlaması
Çanakkale'de karantinadaki 98 kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Çanakkale'de karantinadaki 98 kişi saat 19.19'da ...
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
YEREL HABERLER Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı ...
Çanakkale´de 2 metrelik köpek balığı sahile vurdu
YEREL HABERLER Çanakkale´de 2 metrelik köpek balığı sahile vurdu
Çanakkale´de 2 metrelik köpek balığı sahile vurdu
YEREL HABERLER Çanakkale´de 2 metrelik köpek balığı sahile vurdu
Gökçeada'da kılıç avı sırasında, 'Deniz Şeytanı' görüntülendi
YEREL HABERLER Gökçeada'da kılıç avı sırasında, 'Deniz Şeytanı' ...
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, ramazan programında manzara oldu
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları, ramazan programında ...
(Özel) Cumhuriyet tarihinin ilk asma köprüsü 89 yıldır ayakta
YEREL HABERLER (Özel) Cumhuriyet tarihinin ilk asma köprüsü 89 ...
Çanakkale'de tescilli bina sayısı 2 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Çanakkale'de tescilli bina sayısı 2 bine yaklaştı
Çanakkale´de 19 Mayıs, sosyal mesafli kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 19 Mayıs, sosyal mesafli kutlandı
1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarında korona konseri
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarında korona konseri
Çanakkale’de sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Çanakkale’de sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlamaları
Başkan Öz'den 19 Mayıs kutlama mesajı
YEREL HABERLER Başkan Öz'den 19 Mayıs kutlama mesajı
Milli sporcular, 19 Mayıs anısına 50 metre derinlikte Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Milli sporcular, 19 Mayıs anısına 50 metre derinlikte ...
Biga Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Biga Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
Kocasının, kızının gözü önünde öldürdüğü kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Kocasının, kızının gözü önünde öldürdüğü kadın ...
Kocasının katlettiği kadın dualarla defnedildi Anne Elitok: "Seni babanın yanına emanet ediyorum. Bu akşam sarıl, benden de selam söyle yavrum”
YEREL HABERLER Kocasının katlettiği kadın dualarla defnedildi Anne ...
Adatepe'de yetiştirilen zeytinyağına, ABD'de altın madalya
YEREL HABERLER Adatepe'de yetiştirilen zeytinyağına, ABD'de altın ...
Kocasının, kızının gözü önünde öldürdüğü kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Kocasının, kızının gözü önünde öldürdüğü kadın ...
Kocasının, kızının gözü önünde öldürdüğü kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Kocasının, kızının gözü önünde öldürdüğü kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X