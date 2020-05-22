Halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi halk pazarına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde bu gece başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi, vatandaşlar Çanakkale'de kurulan halk pazarına akın etti. Vatandaşlar pazar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta ve pazarda sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar özellikle sebze ve meyve satılan tezgahların önünü doldurdu.<br>Zabıta ve polis ekipleri ise hem pazarın içerisinde hem de pazar yeri girişinde, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.<br>Pazarcı İsmail Gürses, bayram pazarının esnafın umduğu gibi olduğunu söyleyerek, "Herkes para kazanıyor, mutlu. İnsanlarda bir telaş içerisinde. Çanakkale´de ilk defa kısıtlama olduğu için herkes `aç kalacağım´ edasında. Herkes panikle alıveriş yapıyor. Ama esnaf açısından çok mutluluk verici" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-05-22 14:51:35<br>

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