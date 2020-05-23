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Çanakkale de sessizliğe büründü, kısıtlamayı ihlal eden genç cezadan kurtulamadı

DHA

Çanakkale de sessizliğe büründü, kısıtlamayı ihlal eden genç cezadan kurtulamadı

<br>Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokakları boş kalırken, kısıtlamayı ihlal eden bir gence idari para  cezası uyguladı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında, 2326 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması Çanakkale'de de başladı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çanakkale'nin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından polis ekipleri de dışarıda bulunan vatandaş ve sürücülere yönelik denetleme yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri, saat 01.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 60. Yıl Parkı önünde bir gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN<br>2020-05-23 02:29:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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