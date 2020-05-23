Çanakkale de sessizliğe büründü, kısıtlamayı ihlal eden genç cezadan kurtulamadı

<br>Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokakları boş kalırken, kısıtlamayı ihlal eden bir gence idari para cezası uyguladı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında, 2326 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması Çanakkale'de de başladı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çanakkale'nin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından polis ekipleri de dışarıda bulunan vatandaş ve sürücülere yönelik denetleme yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri, saat 01.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 60. Yıl Parkı önünde bir gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN<br>2020-05-23 02:29:34<br>
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