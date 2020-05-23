Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis denetimlere başladı

<br>Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Ramazan Bayramı öncesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 00.00 itibariyle başlamasıyla birlikte, polisler denetimlere başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokakları boş kaldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından, Çanakkale'de de polis ekipleri 00.00'dan sonra denetimlerine başladı. Kentin cadde ve sokakları boş kaldı.<br>Kentin çeşitli noktalarında görev alan polis ekipleri, araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN<br>2020-05-23 11:30:37<br>
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