Çocuklar gibi eğlendiler

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Çan'da sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar soluğu tatlıcıda ve parklarda aldı.

Maskelerini takıp, bayramlıklarını giyen yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda bayramlaştı. Bayram geleneği olan tatlıyı evlerinde ikram edemeyen yaşlılar, birbirlerine dondurma ısmarladı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz sokağa çıkan yaşlılara çikolata ikram ederek, bayramlarını kutladı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

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