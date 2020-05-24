Çocuklar gibi eğlendiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar gibi eğlendiler

İHA

Çan'da sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar soluğu tatlıcıda ve parklarda aldı.

Çocuklar gibi eğlendiler

Çan'da sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar soluğu tatlıcıda ve parklarda aldı.
Maskelerini takıp, bayramlıklarını giyen yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda bayramlaştı. Bayram geleneği olan tatlıyı evlerinde ikram edemeyen yaşlılar, birbirlerine dondurma ısmarladı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz sokağa çıkan yaşlılara çikolata ikram ederek, bayramlarını kutladı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale´de 65 yaş üstü vatandaşlar kordonda gezdi
YEREL HABERLER Çanakkale´de 65 yaş üstü vatandaşlar kordonda gezdi
Çanakkale’de 65 yaş üstü sahilde bayramlaştı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 65 yaş üstü sahilde bayramlaştı
400 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER 400 metrelik dev konteyner gemisi Çanakkale ...
400 metrelik dev konteyner Çanakkale Boğazı’ndan geçti Boğaz, tek yönlü transit geçişlere kapatıldı
YEREL HABERLER 400 metrelik dev konteyner Çanakkale Boğazı’ndan ...
Belediye Başkanı, bayramda yaşlıları çocuklarıyla buluşturdu
YEREL HABERLER Belediye Başkanı, bayramda yaşlıları çocuklarıyla ...
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis denetimlere başladı
YEREL HABERLER Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte ...
Çanakkale’de kısıtlama denetimleri Çanakkale caddeleri görevli personel ve sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de kısıtlama denetimleri Çanakkale ...
Çanakkale de sessizliğe büründü, kısıtlamayı ihlal eden genç cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Çanakkale de sessizliğe büründü, kısıtlamayı ihlal ...
Çanakkale de sessizliğe büründü, kısıtlamayı ihlal eden genç cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Çanakkale de sessizliğe büründü, kısıtlamayı ihlal ...
Çanakkale’de kısıtlamaya uymayan genç cezadan kurtulamadı Çanakkale’de ilk ceza 01.25 sıralarında kesildi ‘Bu defalık affedin’ dedi, ceza yemekten kaçamadı.
YEREL HABERLER Çanakkale’de kısıtlamaya uymayan genç cezadan ...
Lapseki köylerinde alt ve üst yapı çalışmaları
YEREL HABERLER Lapseki köylerinde alt ve üst yapı çalışmaları
Biga’da açık teklif usulü canlı yayında ihale
YEREL HABERLER Biga’da açık teklif usulü canlı yayında ihale
ÇOMÜ, bilgisayar laboratuvarları açıyor
YEREL HABERLER ÇOMÜ, bilgisayar laboratuvarları açıyor
Yeniköy Plajı yenilendi
YEREL HABERLER Yeniköy Plajı yenilendi
Başkan Öz’den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Öz’den Ramazan Bayramı mesajı
Halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı
Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı yenilendi
YEREL HABERLER Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı yenilendi
Çiçeklerini çalan hırsıza cama astığı yazıyla seslendi
YEREL HABERLER Çiçeklerini çalan hırsıza cama astığı yazıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X