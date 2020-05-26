Gelibolu'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

<br>Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri ile gönüllüler, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek ve su bıraktı. <br>Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlama sürecinde sokakta yaşayan ve bu yasak nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri ve hayvanseverler ilçenin çeşitli noktalarına yiyecek ve su bıraktı. <br>10 kişiden oluşan gönüllüler adına konuşan hayvansever Semra Seyhan Aksel, "Belediyemizin ilçedeki sokak hayvanlarına sahip çıkmasına seviniyoruz. Bizler gönüllü hayvanseverler olarak gruplar halinde, gerekli izinlerimizi aldık ve bu canlarımızı besiyoruz. Hem bizler, hem de belediye yetkililerimiz sayesinde yüzlerce sokak dostu bu zor günlerde aç kalmaktan kurtuluyor. Bir de bizlere mama gönderen ve alan bu yardımsever arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu DoğanZELOVA<br>2020-05-26 17:54:04<br>

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