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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga'da samanlık yangını

İHA

Biga'da samanlık yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde 100 adet samanlık yandı.
Raşit Dereli’ye ait evinin bahçesinde bulunan samanlar yandı. Bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan Raşit Dereli, evinin bahçesinde bulunan 100 adet civarında saman balyasının yandığını ve kullanılmaz hale geldiğini açıkladı. Biga itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler tarafından yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

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