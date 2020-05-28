Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı

<br>Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde yetiştirilen çilekler, yöre halkının yeni gelir kaynağı oldu. Bayramiç'in meşhur elması ve 'Bayramiç beyazı' adıyla tescillenen beyaz tüysüz şeftalisine, son yıllarda üretimi artan, kokusu ve tadı ile daha çok tercih edilen Kaz Dağları çileği de eklendi.<br>Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç merkezinin yanı sıra Daloba, Serhat, Yassıbağ, Mollahasanlar köylerinde çilek yetiştiriciliği, son yıllarda artış gösterdi. Elma ve 'Bayramiç beyazı' olarak tescillenen beyaz tüysüz şeftali ile ünlü ilçede, son yıllarda çilek üretimi de arttı.<br>Bahçelerde kısa süre önce hasada başlanırken, Kaz Dağları çileği de pazar tezgahlarında yer aldı. Köylüler, yetiştirdikleri çilekleri kilosu 7 TL'den toptancıya veriyor, kendi pazarlarında da 10 TL'den satıyor. Pazara alışverişe gelen Çanakkaleliler de kokusu ve tadı nedeniyle özellikle Kaz Dağları çileğini tercih ediyor. <br>Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, bölgede 170 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapıldığını ve yıllık 600-700 ton üretildiğini söyledi. Pehlivan, "Çilek üretiminin milli ekonomiye katkısı 4 milyon TL civarında. Kaz Dağları; havasıyla suyuyla iklimi ve doğasıyla bir cennet. Elma ve 'Bayramiç beyazı' olarak tescillenen beyaz tüysüz şeftaliden sonra çilek üreticiliğinde de bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Gündüz ve gecedeki ısı farklılıkları meyveye ayrı bir tat veriyor. Organik olarak yetiştirilen çilekler iyi bir pazara sahip" diye konuştu. <br>Daloba köyünde çilek yetiştiriciliği yapan Durmuş Nayman (52) ise "Çilekleri toptancıya 7 TL'den pazarda ise 10 TL'ye satıyoruz. Emeğimizi kurtarıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL<br>2020-05-28 09:27:11<br>

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