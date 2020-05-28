Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı

DHA

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde yetiştirilen çilekler, yöre halkının yeni gelir kaynağı oldu. Bayramiç'in meşhur elması ve 'Bayramiç beyazı' adıyla tescillenen beyaz tüysüz şeftalisine, son yıllarda üretimi artan, kokusu ve tadı ile daha çok tercih edilen Kaz Dağları çileği de eklendi. Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç merkezinin yanı sıra Daloba, Serhat, Yassıbağ, Mollahasanlar köylerinde çilek yetiştiriciliği, son yıllarda artış gösterdi. Elma ve 'Bayramiç beyazı' olarak tescillenen beyaz...

Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı

<br>Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde yetiştirilen çilekler, yöre halkının yeni gelir kaynağı oldu. Bayramiç'in meşhur elması ve 'Bayramiç beyazı' adıyla tescillenen beyaz tüysüz şeftalisine, son yıllarda üretimi artan, kokusu ve tadı ile daha çok tercih edilen Kaz Dağları çileği de eklendi.<br>Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç merkezinin yanı sıra Daloba, Serhat, Yassıbağ, Mollahasanlar köylerinde çilek yetiştiriciliği, son yıllarda artış gösterdi. Elma ve 'Bayramiç beyazı' olarak tescillenen beyaz tüysüz şeftali ile ünlü ilçede, son yıllarda çilek üretimi de arttı.<br>Bahçelerde kısa süre önce hasada başlanırken, Kaz Dağları çileği de pazar tezgahlarında yer aldı. Köylüler, yetiştirdikleri çilekleri kilosu 7 TL'den toptancıya veriyor, kendi pazarlarında da 10 TL'den satıyor. Pazara alışverişe gelen Çanakkaleliler de kokusu ve tadı nedeniyle özellikle Kaz Dağları çileğini tercih ediyor. <br>Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, bölgede 170 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapıldığını ve yıllık 600-700 ton üretildiğini söyledi. Pehlivan, "Çilek üretiminin milli ekonomiye katkısı 4 milyon TL civarında. Kaz Dağları; havasıyla suyuyla iklimi ve doğasıyla bir cennet. Elma ve 'Bayramiç beyazı' olarak tescillenen beyaz tüysüz şeftaliden sonra çilek üreticiliğinde de bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Gündüz ve gecedeki ısı farklılıkları meyveye ayrı bir tat veriyor. Organik olarak yetiştirilen çilekler iyi bir pazara sahip" diye konuştu. <br>Daloba köyünde çilek yetiştiriciliği yapan Durmuş Nayman (52) ise "Çilekleri toptancıya 7 TL'den pazarda ise 10 TL'ye satıyoruz. Emeğimizi kurtarıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL<br>2020-05-28 09:27:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biga'da samanlık yangını
YEREL HABERLER Biga'da samanlık yangını
Çanakkale’de kısıtlama sonrası gemi seferleri normale döndü
YEREL HABERLER Çanakkale’de kısıtlama sonrası gemi seferleri normale ...
Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını tartışıyor
YEREL HABERLER Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını ...
Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını tartışıyor
YEREL HABERLER Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını ...
Gelibolu'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Gelibolu'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale ...
Ekmeklerini mangal kömürü yaparak kazanıyorlar
YEREL HABERLER Ekmeklerini mangal kömürü yaparak kazanıyorlar
Bu kararlar Bozcaada tutkunlarını üzecek Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden Bozcaada’da günübirlik ziyaretçilere yasak geliyor
YEREL HABERLER Bu kararlar Bozcaada tutkunlarını üzecek Türkiye’nin ...
Bayramı kiraz bahçelerinde hasat yaparak geçirdiler
YEREL HABERLER Bayramı kiraz bahçelerinde hasat yaparak geçirdiler
Gökçeada'nın 'özgür koyun'ları
YEREL HABERLER Gökçeada'nın 'özgür koyun'ları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X