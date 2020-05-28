Park halindeki otomobilde yangın

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<br>Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. <br>İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi Debboylar mevkiinde Metin Aygün'e ait park halindeki 17 EK 514 plakalı özel otomobilin motor bölümünde dün akşam saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibince söndürülen yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.<br>Bayramiç Belediyesi Fen İşleri Servisi'nde çalışan Metin Aygün ise, yanan otomobilini çaresiz ve üzüntüyle izledi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL<br>2020-05-28 11:09:32<br>

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