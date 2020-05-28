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4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

DHA

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ana yoldan çıkıp, 4 metre aşağıdaki eski köy yoluna yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Sadettin Şen (27), hastanede hayatını kaybetti.  Bayramiç ilçesinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, ısı yalıtım sistemleri üzerine iş yeri bulunan evli ve 2 çocuk babası Sadettin Şen, 17 UL 994 plakalı otomobiliyle gittiği Örenli köyünden ilçe merkezine dönerken, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ana yoldan çıkıp 4 metre aşağıdaki eski köy yoluna...

4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

<br>Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ana yoldan çıkıp, 4 metre aşağıdaki eski köy yoluna yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Sadettin Şen (27), hastanede hayatını kaybetti. <br>Bayramiç ilçesinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, ısı yalıtım sistemleri üzerine iş yeri bulunan evli ve 2 çocuk babası Sadettin Şen, 17 UL 994 plakalı otomobiliyle gittiği Örenli köyünden ilçe merkezine dönerken, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ana yoldan çıkıp 4 metre aşağıdaki eski köy yoluna takla atarak düşen ve ters dönen hurdaya dönmüş otomobili görenler, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Kazada ağır yaralanan sürücü Şen, olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansa alınarak Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Sadettin Şen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları, Şen'in ölüm haberini duyunca fenalık geçirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL<br>2020-05-28 11:32:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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