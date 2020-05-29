Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen orman kesiminde bir işçi ağaç altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kalkım Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen orman kesimi ve ıslahı çalışması yapan Arif Avcı (45), 30 metre uzunluğundaki kara çam ağacını yamaçlı bölgede motorlu testere ile kestiği sırada ağaç Avcı’nın üzerine devrildi. Arif Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.