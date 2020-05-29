'Uyuşturucu alışverişi' bilgisi jandarmayı harekete geçirdi, 2 kişi yakalandı

<br>ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu madde alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine eve düzenlenen operasyonda, A.D. ile İ.Ş. gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezine ilçesinde A.D. ve İ.Ş. arasında uyuşturucu madde alışverişi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliler, hemen takibe alındı. I.Ş.'nin, evine uyuşturucu madde ile giriş yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından narkotik köpeği 'Roket' ile eve düzenlenen operasyonda; 68 gram toz esrar, 7 gram skunk ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince A.D. ve İ.Ş., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez <br>2020-05-29 17:41:39<br>

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