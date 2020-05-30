Çanakkale'de vatandaşlar 2 ay sonra açılan kordon boyuna akın etti

<br>Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, koronavirüs tedbirler kapsamında kapatılan kordon boyu, normalleşme adımları çerçevesinde bugün tekrar açıldı. Vatandaşlar kordona akın ederken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Çanakkale'de de 2 ay önce kapatılan kordon boyu, polis bariyerlerinin kaldırılmasının ardından normalleşme adımları çerçevesinde bugün tekrar açıldı. Kordona akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, güneşli havanın tadını çıkardı.<br>Kordonda eşi ile birlikte yürüyüş yapan Kürşat Demirel, "Gerçekten bu süreç zorlu geçti. Bizim gibi ara yaş grubuna sıkıntı olmadı. Kordon boyu Çanakkale'nin en önemli yeri, bizim de gezip dolaşabileceğimiz bir yer. İki ay sonra ilk defa eşimle beraber kordonda yürüyelim dedik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-05-30 15:46:40<br>

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