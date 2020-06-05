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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lapseki kirazı çay bardağı boğumundan geçmiyor

İHA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretilen, piyasa adı 'Lapseki Devi' unvanıyla anılan kirazlar, çay bardağı boğumundan geçmiyor.

Lapseki kirazı çay bardağı boğumundan geçmiyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretilen, piyasa adı 'Lapseki Devi' unvanıyla anılan kirazlar, çay bardağı boğumundan geçmiyor.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 12 yıldır kiraz üreticiliği yapan Cihan Gündüz yaptığı açıklamada, "Bu kirazın adı Lapseki devi. Bölgeye özel bir kiraz cinsi bu. İhracattan öte İstanbul'un lüks semtlerinde önemli bir pazar payına sahip. Kilosu 30 ila 35 lira arasında alıcı buluyor. Çok kaliteli bir ürün. 12 yıldan beri bu işi yapıyorum. İki yüz elli kadar farklı cinslerde kiraz ağacım var" dedi.
Yirmiye yakın işçi çalışan tarlada ise günde 300 ila 400 kilo arasında kiraz hasat ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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