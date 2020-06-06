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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada Belediyesi'nin arkeolojik sit alanındaki inşaatına tepki

DHA

Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı´nda, belediye tarafından arkeolojik sit alanı ile denize dolgu alanında kaçak olarak yapıldığı iddia edilen yapılar tepki çekti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon, bölgede inceleme yaptı. Yapılardan birinin arkeolojik sit alanı içinde Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet edilerek yapıldığı, diğerinde ise kıyı işgali ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi. Gökçeada Belediyesi,...

Gökçeada Belediyesi'nin arkeolojik sit alanındaki inşaatına tepki

<br>Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı´nda, belediye tarafından arkeolojik sit alanı ile denize dolgu alanında kaçak olarak yapıldığı iddia edilen yapılar tepki çekti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon, bölgede inceleme yaptı. Yapılardan birinin arkeolojik sit alanı içinde Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet edilerek yapıldığı, diğerinde ise kıyı işgali ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi.<br>Gökçeada Belediyesi, Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde çay bahçesi olarak kullanılmak üzere inşaat yapımına başladı. Çevreciler başta olmak üzere bazı kesimler, inşaatın kaçak olarak yapıldığını ileri sürerek, CİMER'e şikayette bulundu. Bunun üzerine ilgili kurumlar inceleme başlattı. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyon, 2 Haziran tarihinde Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde belediye tarafından yapımı süren inşaatlarda incelemelerde bulundu.<br>BİRİ ARKEOLOJİK SİT, DİĞERİ DOLĞU ALANI ÜZERİNDE<br>Komisyon tarafından yapılan incelemede, inşaatlardan birinin arkeolojik sit alanı içinde olduğu, diğerinin de kıyı bandında dolgu alanı üzerine yapıldığı belirlendi. Komisyon raporunda, arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi'nin kurumlardan izin almadığını ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu´na muhalefet ettiğini belirtti. Kıyı bandında dolgu üzerine yapılan inşaat ile ilgili yapılan teknik incelemede ise kıyı işgali yapıldığı ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi. Raporu hazırlayan komisyon, Gökçeada Belediyesi'ne gönderdiği yazıyla inşaatı durdurmasını istedi. Ayrıca belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.<br>'BAŞKAN GELİP BİZİMLE KONUŞMADI' <br>Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda 30 yıldır işletmecilik yapan İlbal Dağnık, "Yeni yapılan çay bahçelerinin etik olmadığını düşünüyorum. Bizim şu anki var olan işletmemiz 1988'li yıllarda yapıldı. Bizim burada eski kayınpederimizden kalan çardaklarımız vardı. Çardaklarımız yıkıldı. Burası dolgu alanı yapıldı. İki tane çay bahçesi yapıldı. Bu çay bahçelerinin biri de bizim var olan çardağımızın karşılığında bize kiralandı. Fakat bizler her seferinde şunu söyledik. Var olanı güzelleştirelim, var olmayanı da çirkinleştirmeyelim. Şu andaki yapılan çay bahçelerinin zaten bir tanesi sit alanı içerisinde. Yarısı sit alanında, yarısı da limana çıkmış. Arkamda denize plaj olmasına rağmen, belediyenin lunapark tarzı çocukların oynayacağı zıpzıp alanı var. Plajımızı da kullanamıyoruz. Ben o yüzden de o tarafa geçme taraftarı değilim. Var olan mekanım benim anlaşmamda 180 metrekare iken bana orada, 60,70, 80 metrekare, neyse çok düşük bir alan veriliyor. Kapalı bir alan yapılıyor. Sayın başkan bizimle gelip konuşmadı. Fikrimizi almadı, görüşümüzü sormadı. Telefon açıp, çağırdığımız halde gelmedi. Üst katı başkasına verecekmiş. Elit birine verecekmiş" dedi.<br>BAŞKAN ÇETİN KENDİSİNİ SAVUNDU<br>Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Çetin, "Bizim Kaleköy mevkii, Gökçeada'nın turizm noktasında en önemli lokasyonlarından bir tanesidir. Halihazırda bulunan, metalden yapıldığı için küflenmiş, pas içerisinde olan, evveliyatında yapımıyla alakalı hiçbir izni olmayan yerleri kaldırdık. Yasallaştırılmış, ruhsatları kesilmiş, daha küçük bir alanda Gökçeada'nın mimarisine uygun taşla kaplanmış bir şekilde yeni çay bahçeleri yapıyoruz. Mevcut müstecirlerimizi oraya alarak, buraları temizlemek ve peyzajını yapmak üzere başladığımız bir çalışma. Gökçeada Belediyesi'nin 2004 yılında onaylanmış sit haritası var. Bizim çay bahçelerini yapmış olduğumuz bölge, her ne kadar sit alanında görünse de 2005 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulamalı imar planları mevcuttur. Yaptığımız bu çalışmalar, yasallaştırmaya çalıştığımız, estetik ve güzellik anlamında katma değer sağlayacağına inandığımız, bütün esaslar bu dolgu planının plan hükümleri çerçevesinde ilgili mimari, elektrik, statik, mekanik projeleri çizilerek ve ruhsatları kesilmiş binalarımız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Vural BOZOK<br>2020-06-06 15:06:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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