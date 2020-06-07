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Bozcaada'ya feribot seferleri, 7 güne çıkarıldı

DHA

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 1 güne kadar düşürülen feribot seferleri, yoğun talep nedeniyle yarından itibaren her gün yapılacak.  Bozcaada Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 6 Mayıs tarihli kararıyla Bozcaada-Geyikli hattı seferleri için gün sınırlaması kaldırıldı. 8 Haziran Pazartesi günü itibarıyla Bozcaada'ya seferler, haftanın 7 günü yapılmaya başlanacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya...

Bozcaada'ya feribot seferleri, 7 güne çıkarıldı

<br>Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 1 güne kadar düşürülen feribot seferleri, yoğun talep nedeniyle yarından itibaren her gün yapılacak. <br>Bozcaada Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 6 Mayıs tarihli kararıyla Bozcaada-Geyikli hattı seferleri için gün sınırlaması kaldırıldı. 8 Haziran Pazartesi günü itibarıyla Bozcaada'ya seferler, haftanın 7 günü yapılmaya başlanacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre seferler, Bozcaada'dan 07.15, 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak.<br>Bozcaada-Geyikli hattındaki feribot seferleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da haftada 1 güne düşürülmüştü. Normalleşme kapsamında 1 Haziran'dan itibaren Bozcaada-Geyikli feribot seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 güne çıkarılmıştı. Yeni karar ile haftanın 7 günü, günde 4 kez sefer yapılacak.<br>Bozcaada'daki kafe ve restoranlarda  da 1 Haziran'dan itibaren hizmet verilmeye başlanmıştı. Adadaki konaklama tesislerinin kapıları ise 15 Haziran'da müşterilere açılacak.  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK<br>2020-06-07 14:41:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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