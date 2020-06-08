Çan’da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

Çan’da şehir içi özel halk otobüsleri ve ticari taksiler dezenfekte edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, yeni normalleşme sürecine uygun olarak her hafta pazartesi günleri dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cemali Ergin, ‘’İlçemizde bulunan 20 adet ticari taksi ve 21 adet şehir içi halk otobüslerimizi düzenli olarak dezenfekte etmekteyiz. Şoförlerimiz ve halkımızın sağlığı bizim için çok önemli’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.