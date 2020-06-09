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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü

DHA

Fatih Emrah ERDOĞAN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, yılda ortalama 20 bin ton çilek üretimi gerçekleştirilen Yenice ilçesinde, verimli bir sezon geçirmeleri üreticilerin yüzünü güldürdü. Bu yıl 7 bin 500 dönüm alanda üretimi yapılan çileğin kilosu, tarlada toptan 5 TL'ye satılıyor. Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde son 10 yıldan beri tarlalarda çilek üretimi yapılıyor. Ağırlıklı olarak Nevşehir´den gelen çilek fideleri, bölge iklimine uyum sağladı. Çilekteki verimi gören tarla sahipleri de diğer ürünlerden vazgeçip çilek ekimine yöneldi. Yenice'de bulunan yüzlerce dönüm tarladan...

Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, yılda ortalama 20 bin ton çilek üretimi gerçekleştirilen Yenice ilçesinde, verimli bir sezon geçirmeleri üreticilerin yüzünü güldürdü. Bu yıl 7 bin 500 dönüm alanda üretimi yapılan çileğin kilosu, tarlada toptan 5 TL'ye satılıyor.<br>Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde son 10 yıldan beri tarlalarda çilek üretimi yapılıyor. Ağırlıklı olarak Nevşehir´den gelen çilek fideleri, bölge iklimine uyum sağladı. Çilekteki verimi gören tarla sahipleri de diğer ürünlerden vazgeçip çilek ekimine yöneldi. Yenice'de bulunan yüzlerce dönüm tarladan her gün hasat edilen tonlarca çilek, Türkiye´nin dört bir yanına gönderiliyor.<br>Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Geçen yıl Yenice ilçemizde ise 6 bin dönüm alanda 18 bin ton çilek üretilmiştir. İlimizdeki çileğin yüzde 90'ını Yenice ilçesi üretmektedir. Bu sene Yenice'de bin 500 dönümlük yeni çilek alanı oluşturulmuştur. Yani 2020 yılı itibarı ile ilimizde 8 bin dönümlük bir çilek alanına kavuşmuş olacağız. İl olarak Türkiye'deki çileğin yüzde 5'ini üretmekteyiz ve üretim miktarı bakımından 6'ncı sıradayız" dedi.<br>HERGÜN 1 TON ÇİLEK HASAT EDİYOR<br>Akçakoyunlu üretici Emin Özen, kiraladığı 18 dönüm tarlaya çilek fideleri diktiğini belirterek, "Günlük yaklaşık 1 ton çilek hasat ediyorum. Bir fide yaklaşık 3 yıl boyunca yüksek kapasite çilek veriyor. Köyde işçi yevmiyeleri de 130 ile 200 TL arasında değişiyor. Biz de kazanıyoruz, işçi de. Topraklarımız çok verimli. Çileğin kilosunu şu an tarladan toptancıya 5 TL'ye veriyoruz. Reçel ve meyve suyu fabrikalarına kilosu 3 buçuk lira civarında satışımız var" diye konuştu.<br>'BİNLERCE İNSAN EKMEK YİYOR'<br>Köylülerden Akın Andıç da verimli topraklar sayesinde köylünün yüzünün güldüğünü söyledi. Çilek hasadının başladığını ve kar düşene kadar devam ettiğini belirten Andıç, <br>"Sonrasında da biber fideleri dikiliyor. İşçi yevmiyeleri de burada oldukça yüksek. Her gün binin üzerinde işçi köye çalışmak için geliyor. Herkes kazanıyor. Binlerce insan ekmek yiyor. Herkesin bu topraklara sahip çıkmasını istiyorum. Şu an buradaki en büyük eksik ise köylü kooperatifinin olmaması. Birleşerek burada soğuk hava deposu ve kooperatif kurulması gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-06-09 08:20:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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