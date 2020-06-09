Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 134 göçmen kurtarıldı

<br>İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bottaki toplam 100 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.<br>Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale, Sivrice Burnu ve Arıklı açıklarında 7-8 Haziran tarihlerinde kaçak göçmenler yardım talebinde bulununca harekete geçti. Bölgelere sevk edilen ekipler, 3 ayrı lastik bottaki 134 kaçak göçmeni kurtardı.<br>Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ<br>2020-06-09 11:19:26<br>
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