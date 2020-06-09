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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anzak Koyu yolunda toprak kayması

İHA

– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda yer alan Tarihi Anzak Koyu yolunda torak kayması meydana geldi. Anzak Koyu yolu geçici olarak ulaşıma kapatılırken, ziyaretçiler için farklı bir güzergah belirlendi.

Anzak Koyu yolunda toprak kayması

– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nda yer alan Tarihi Anzak Koyu yolunda torak kayması meydana geldi. Anzak Koyu yolu geçici olarak ulaşıma kapatılırken, ziyaretçiler için farklı bir güzergah belirlendi.
Her yıl Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların ‘Şafak Ayini’ törenlerini gerçekleştirmek için bir araya geldiği Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu yolunda toprak kayması meydana geldi.
Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Konuya ilişkin Alan Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Anzak Koyu güzergahında, Tarihi Alan’ın kuzey bölgesinde yer alan şehitlikler ve anıtlarımıza ulaşımı sağlayan, uluslararası Anzac törenlerinin yapıldığı tören alanına giden ana hat üzerindeki yolda ve şevde mevcut istinat duvarlarının işlevini yitirdiği ve topoğrafyada stabilite problemleri olduğu Başkanlık uzmanlarınca tespit edilmiştir. Söz konusu alanda zaman zaman kütlesel kopmalar yaşanmakta ve heyelan riski söz konusu olduğundan ziyaretçilerin, yerel halkın can ve mal güvenliğinin tehlike altında olduğu tespit edilmesi sonrası yürütülen proje çalışmaları kapsamında yapılan jeolojik/jeoteknik etütler neticesinde problemler tespit edilmiş ve şev ile yolun kaymasını önleyici projeler 2019 yılında hazırlanmış akabinde Gelibolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca söz konusu projeler onaylanmıştır. 27 Ocak 2020 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü Gelibolu 13. Şube şefliği yetkilileri ile yerinde yapılan incelemede yarma ve dolgu şevlerinde aşınmaların meydana geldiği, yol üst yapısında daha önce kılcal olan yarıkların derinleştiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda yolun çalışmalar başlayıncaya kadar trafiğe kapatılması konusunda İl Trafik Komisyonuna teknik gerekçelerle birlikte görüş sorulmuş olup; İl Trafik Komisyonunun 24 Mart 2020 tarih ve 23958808.11504 (64034/0432020/03) sayılı kararı gereği heyelan riskinin oluşması sebebiyle bu güzergah geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Başkanlık olarak gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup Haziran ayının ikinci yarısından itibaren onarım işine başlanacaktır. İşin bitim süresi yaklaşık olarak 4 ay olarak planlamaktadır” ifadelerine yer verildi.
Anzak Koyu, Türkiye'de, Gelibolu Yarımadası'nda küçük bir koy. Anzakların Çanakkale Savaşı sırasında bu koya çıkarma yapmalarıyla ünlenmiştir. 600 metre uzunluğundaki koy, kuzeyden Arıburnu tepeleriyle çevrilidir. Yapılan çıkarmadan sonra, plaj Anzaklar için ana üs konumuna gelmiştir. 25 Nisan 1985'teki Anzak Günü'nde, Türkiye hükümeti Anzak Koyu ismini resmen kabul etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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