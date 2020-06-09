Çaldığı altınları bozdururken yakayı ele verdi Çaldığı altınları başka bir kuyumcuda bozdurmaya çalışan hırsız yakayı ele verince altınları bırakıp kaçtı Altınların sahibine, "Abi bileziklerin Ayvacık’ta kuyumcuda, irtibata geç ve al" diye mesaj çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldığı altınları bozdururken yakayı ele verdi Çaldığı altınları başka bir kuyumcuda bozdurmaya çalışan hırsız yakayı ele verince altınları bırakıp kaçtı Altınların sahibine, "Abi bileziklerin Ayvacık’ta kuyumcuda, irtibata geç ve al" diye mesaj çekti

İHA

Çanakkale'de bir kuyumcuyu soyan hırsız, altınları başka bir kuyumcuda bozdurmaya çalışırken yakayı ele verdi. Altınları tezgah üstünde bırakıp kaçan hırsız, altınlarını çaldığı kuyumcuya, "Abi bileziklerin Ayvacık'ta kuyumcuda, irtibata geç ve al" diye mesaj çekti.

Çaldığı altınları bozdururken yakayı ele verdi Çaldığı altınları başka bir kuyumcuda bozdurmaya çalışan hırsız yakayı ele verince altınları bırakıp kaçtı Altınların sahibine, "Abi bileziklerin Ayvacık’ta kuyumcuda, irtibata geç ve al" diye mesaj çekti

Çanakkale’de bir kuyumcuyu soyan hırsız, altınları başka bir kuyumcuda bozdurmaya çalışırken yakayı ele verdi. Altınları tezgah üstünde bırakıp kaçan hırsız, altınlarını çaldığı kuyumcuya, "Abi bileziklerin Ayvacık’ta kuyumcuda, irtibata geç ve al" diye mesaj çekti.
Olay, 6 Haziran Cumartesi günü Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesinde meydana geldi. Kepez Kuyumculuk adlı iş yerine giren hırsız, altın alma bahanesiyle kuyumcuyu oyalamaya başladı. Daha sonra el çabukluğuyla tezgah üzerinde bulunan bilezikleri alan Doğuş H. (19) isimli zanlı gözden kayboldu. Soyulduğunu anlayan kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

Whatsapp grubu sayesinde fark etti
Çaldığı bilezikleri Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurmak isteyen Doğuş H., yakayı burada ele verdi. Çanakkale Kuyumcular Derneği’ne ait whatsapp grubuna altınlarının çalındığını bildiren kuyumcu Yusuf Çağlan’ın mesajına arkadaşları tepkisiz kalmadı. Ayvacık’taki kuyumcu durumu fark edince, Doğuş H. bilezikleri tezgahın üzerinde bırakıp kaçtı.
Durum yeniden polis ekiplerine bildirildi. 6 farklı hırsızlık olayına karışan Doğuş H., polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Ezine’de yakalandı.

6 farklı hırsızlık olayına karışmış
Öte yandan, Doğuş H.'nin Çanakkale kent merkezinde 6 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Esenler Mahallesi'nde bir eve giren Doğuş H.; 2 adet künye ve 1 adet yüzük çaldı. Aynı zamanda; elektrikli bisiklet, kredi kartı ve nakit para hırsızlığı olaylarına da karışan Doğuş H., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çanakkale’de 18 yıldır kuyumculuk yapan Kepez Kuyumculuk’un sahibi Yusuf Çağlan, “Sabah genç bir çocuk geldi ve çeyrek altın alacağını söyledi. Bir tane çeyrek altın verdim. Dükkanda ismim yazdığı için o da 'annemin selamı var' deyince yumuşadık herhalde. Bilezikleri çıkardım, tezgahın üzerine bilezikleri bıraktım. ‘Abime de bir saat almam lazım’ dedi. Saatleri çıkardım, bir tane saat beğendi. Saatin kutusunu çıkardım, daha büyük bir kutu istedi. Başka kutu aramak için dolaba eğildim, bilezikler tezgahın üzerindeydi. Kafamı çevirdiğimde çocuk gitmiş. 3 tane bileziği alıp, gitmiş. Polisi aradım durumu bildirdim. Sonra whatsapp grubundaki dernek arkadaşlarıma yazdım zaten 20 dakika sonra iş çözüldü” dedi.

“Abi bileziklerin Ayvacık’ta kuyumcuda, irtibata geç ve al”
Çağlan konuşmasının devamında, “Ayvacık’taki bir kuyumcuya gitmiş o da yazışmaları görünce durumu anlamış ve ‘Sen bunları çaldın mı’ demiş. ‘Çalmadım, babama haber vereyim’ diyerek bilezikleri de tezgahın üzerinde bırakıp gitmiş. Aradan 5 dakika geçti bana mesaj çekti. ‘Abi senden aldığım bilezikler Ayvacık’ta bir kuyumcuda. İrtibata geç, bileziklerini al’ diye. Sonrasında şahsın kim olduğunu öğrendik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvacık´ta sıkı koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Ayvacık´ta sıkı koronavirüs denetimi
Anzak Koyu yolu, heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Anzak Koyu yolu, heyelan riski nedeniyle trafiğe ...
Anzak Koyu yolu, heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Anzak Koyu yolu, heyelan riski nedeniyle trafiğe ...
Anzak Koyu yolunda toprak kayması
YEREL HABERLER Anzak Koyu yolunda toprak kayması
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 134 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 134 göçmen kurtarıldı
Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni Sahil ...
Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü
YEREL HABERLER Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü
Assos sahilindeki zeytinlik alanda yangın
YEREL HABERLER Assos sahilindeki zeytinlik alanda yangın
'Böceklerin kralı' Çanakkale´de görüldü
YEREL HABERLER 'Böceklerin kralı' Çanakkale´de görüldü
Çan’da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çan’da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi
Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil ...
Bu kemeri gören hayran kalıyor Antik kente su taşıyan tarihî kemer doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor
YEREL HABERLER Bu kemeri gören hayran kalıyor Antik kente su taşıyan ...
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenler, kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenler, ...
Bozcaada'ya gelenlerin sayısı arttı, halk tedirgin oldu
YEREL HABERLER Bozcaada'ya gelenlerin sayısı arttı, halk tedirgin ...
Bozcaada'ya feribot seferleri, 7 güne çıkarıldı
YEREL HABERLER Bozcaada'ya feribot seferleri, 7 güne çıkarıldı
Bozcaada Kaymakamlığından korona virüs açıklaması Konaklama tesislerinin kapalı olmasına rağmen turistler Bozcaada'ya akın edince kaymakamlık açıklama yapmak zorunda kaldı
YEREL HABERLER Bozcaada Kaymakamlığından korona virüs ...
Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL
YEREL HABERLER Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli çiçekleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X