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Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası otomobil fiyatı Nilüfer Gölünde çiçekler açmaya başladı Nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 73 bin lira

İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde bulunan Nilüfer Gölü, doğa harikası manzarasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Bu gölde yetişen ve koruma altında bulunan Nilüfer çiçeklerini koparman cezası ise araba fiyatıyla eş değer. Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar veren kişilere 73 bin lira idari para cezası kesiliyor.

Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası otomobil fiyatı Nilüfer Gölünde çiçekler açmaya başladı Nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 73 bin lira

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde bulunan Nilüfer Gölü, doğa harikası manzarasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Bu gölde yetişen ve koruma altında bulunan Nilüfer çiçeklerini koparman cezası ise araba fiyatıyla eş değer. Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar veren kişilere 73 bin lira idari para cezası kesiliyor.
Son yıllarda kuraklık yaşayan Nilüfer gölü su takviyesiyle can bulurken, Nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Beyaz renkli Nilüfer çiçeklerini görmek için göle gelenlerin sayısında da artış yaşandı. Koruma altındaki Nilüfer çiçeklerini koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin lira ceza kesiliyor. İki dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, lotus çiçeği olarak da adlandırılan Nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık olarak 1,1.5 metreyi bulan Nilüfer çiçeği suyun dibinde çamurda kökleniyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun ise Amazon ormanlarından göçmen kuşlar ile taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren endemik çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca doyumsuz bir manzara oluşturuyor.
“Başka yerde yetişmiyor”
Nilüfer çiçeğinin Mayıs ayında açıp, Ekim aylarında da görüldüğünü belirten Kalafat Köyü Muhtarı Hasan Yavuz, çiçeklerin koparıldığında başka yerde yetişmediğini söyledi. Yavuz; “ Kalafat köyü sınırları içerisinde bulunan Nilüfer Gölü’nün yanındayız. Gölümüzdeki çiçekler Mayıs ayında açıp, Ekim aylarına kadar üstünde azda olsa çiçek bulunduruyor. Özelliği, yaprakları kendi tozunu kendi temizleme özelliğine sahip bir bitki. Bunun yanında nadir bulunan bitki türlerinden biridir. Tam emin olmamak şartı ile Marmara bölgesinde bir ya da iki tane olduğunu düşünüyoruz. Nilüfer Gölü’müzün bu doğa içeresinde tropikal bir arazide ve kendi çamuru özelliğine sahip olmasından, bu çiçeklerin türediğini daha önce yaptığımız araştırmada bir üniversite dekanının yaptığı çalışmalarda, Nilüfer çiçeğinin amazon göçmen kuşları tarafından bırakılan tohumla türediğini biliyoruz. Bunun yanında, gölümüzün tropikal çamurluğunun içerinde kendine haz bir yetişmesi var. Yani koparılıp başka bir yerde yetişme şansı olmayan bir çiçeğe sahiptir” dedi.
“Koparmanın cezası 73 bin lira”
Tropikal bir bitki olma özelliği bulunan Nilüfer çiçeğini koparmanın cezasının 73 bin lira olduğunu sözlerine ekleyen Muhtar Yavuz, ziyaretçilere önemli bir uyarıda bulundu. Yavuz, “Nilüfer çiçeğinin koparmanın kanuni olarak 73 bin lira cezası var ve de kendi özelliğini yok etme durumu var. O yüzden çiçeğimizi koparmamız gerekiyor. Dediğim gibi zaten kopardığında yaşamayacak. Cezası büyük ve çiçeğimizi kopardığımızda burada ki tohumu yok etmiş oluyoruz. Yaklaşık 5 yıl önceden bir su takviyesi yaptık gölümüze, bunun yanında su takviyesi olmadığında Ağustos ayında gölümüz kuruyordu. Kuruduğunda doğal çevre hayvanları gelip yapraklarını yiyordu. Doğa hayvanlarının, domuzların su bittiğinde gelip burada Nilüfer gölünün soğanlarını zedelediğini tespit ettik. Bunun için bu suyun kesinlikle eksiltmemiz gerekiyor” diye konuştu.
“Sabah açıyor, akşam kapıyor”
Nilüfer çiçeklerinin sabah saatlerinde açtığını da sözlerine ekleyen Yavuz, “Nilüfer Gölüne ziyarete gelecek olan misafirlerimiz sabah 9 gibi geldiklerinde bütün Nilüfer çiçeklerinin açık olduğunu görecekler. Akşamüzeri 16.00 saatlerinden sonra çiçeklerimiz yavaş yavaş kapanıyor saat 17.00’da ise çok nadir açık çiçek kalıyor. Yani günün ilk ışıkları ile açılıp, günün batımına yakın zamanında tekrar kendilerini kapatıyorlar” açıklamasında bulundu.
“Güney Marmara’daki tek Nilüfer gölü”
Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Berkant Yavuz ise “Güney Marmara bölgesindeki tek Nilüfer gölü. Dünyada da zaten sayılı bir Nilüfer gölümüz var.3 tanesinden bir tanesi Biga Kalafat köyünde bulunuyor. Nilüfer gölünün sapları kendi çamuru ile tohumlanıp 1,1.5 metre arası kendiliğinde çıkan bir Nilüfer gölü sapımız var. 2 dönümlük bir araziye sahiptir gölümüz. Her sene Biga Belediyesi ile Biga Bosna Hersek Derneği başkanlığı ile birlikte yaptığımız bir festivalimiz oluyor bu sene korona virüsünden dolayı iptal edildi. Ama seneye daha büyük, daha güzel bir şekilde yapacağız bütün Biga halkını bütün doğaseverleri ve bütün manzara severleri buraya bekliyoruz” dedi.
Çocukluğuna geri döndü
Eşi Mehmet Motorcu ile birlikte Nilüfer Gölü’nü ziyarete geldiğini belirten 72 yaşındaki Saniye Motorcu, “Bugün bizim izin günümüz. Nilüfer Gölünü ziyarete geldik. Çocukluğum benim buralara da geçti. Şimdi de eşimle geldim ziyarete, çiçek açmış onları bir göreyim, temiz hava alayım dedim. 3 aydır ben dışarı çıkmıyorum, güneş görmüyorum. Bugün bir fırsat oldu bizim için” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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