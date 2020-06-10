Çaldığı altın bileziklerin yerini, kuyumcuya mesajla bildiren hırsız tutuklandı

<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Kepez beldesinde, çaldığı 20 bin lira değerindeki 3 bileziği yakalanacağını anlayınca satmak istediği kuyumcuda bırakıp kaçan, ardından da soyduğu kuyumcunun cep telefonuna mesaj atarak, bileziklerin yerini söyleyen Doğuş Halı, tutuklandı.<br>Hırsızlık olayı, geçen cumartesi günü, Cumhuriyet Mahallesi Meydan Sokak'taki kuyumcuda yaşandı. Şüpheli Doğuş Halı, müşteri kılığında girdiği kuyumcu dükkanında, iş yeri sahibi Yusuf Çağlan'a bilezik alacağını söyledi. Çağlan, bilezikleri tezgah üzerine çıkartı. Kısa süre sonra ağabeyine de saat bakmak istediğini bildiren Doğuş Halı, 20 bin TL değerindeki 3 bileziği alıp, kaçtı. Kuyumcu Çağlan durumu polise bildirdi. Doğuş Halı ise çaldığı bilezikleri satmak için Ayvacık'taki bir kuyumcuya gitti. Kuyumcunun şüphelenmesi üzerine de bilezikleri bırakıp, kaçtı.<br>Doğuş Halı, bilezikleri çaldığı kuyumcu Çağlan'a cep telefonundan mesaj göndererek, bileziklerin olduğu kuyumcunun yerini söyledi. Dün başka bir iş yerinden 2 cep telefonu çalan şüpheli, Ezine'de yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Doğuş Halı, mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-06-10 14:55:00<br>

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