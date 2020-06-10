Bilezik hırsızı tutuklandı

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Çanakkale’de bir kuyumcudan çaldığı bilezikleri başka bir kuyumcuda bozdurmak isterken yakayı ele veren hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde bir kuyumcudan çaldığı bilezikleri 6 Haziran Cumartesi günü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurmak isteyen Doğuş H., yakayı burada ele verdi. Çanakkale Kuyumcular Derneği’ne ait whatsapp grubuna altınlarının çalındığını bildiren kuyumcu Yusuf Çağlan’ın mesajına arkadaşları tepkisiz kalmadı. Ayvacık’taki kuyumcu durumu fark edince, Doğuş H. bilezikleri tezgahın üzerinde bırakıp kaçtı.

Durum yeniden polis ekiplerine bildirildi. 6 farklı hırsızlık olayına karışan Doğuş H., polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Ezine’de yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Doğuş H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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