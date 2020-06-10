Çanakkale'de yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. <br>Yangın, saat 15.30 sıralarında, Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy mevkisinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince fark edilen yangına havadan 1 helikopterle karadan 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer, treyler ve 35 personelle müdahale edildi. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndüren yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Lapseki ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-06-10 19:26:28<br>
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