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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de yıldırım düştü, üç inek telef oldu

İHA

Çanakkale’de yıldırım düştü, üç inek telef oldu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde üzerlerine yıldırım isabet eden üç inek telef oldu.
Olay Elmalı Köyü kırsalında yaşandı. Sabahın erken saatlerde ineklerini otlatmaya çıkaran Rıdvan ile Emin Karaca, yaklaşık bir kilometre gittikten sonra inekleri bırakıp köye geri döndü. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağıştan kurtulmak isteyen inekler çınar ağacının altına girdi. Bu esnada ağaca yıldırım düştü. 3 inek düşen yıldırım sebebiyle telef oldu. Emin Karaca ineklerin ağacın altında hareketsiz yattığını görünce şaşkına döndü. Karaca hemen durumu jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, ineklerin altında otladıkları çınar ağacına düşen yıldırım sebebiyle telef oldukları belirlendi. İnekler kepçeyle açılan çukura gömüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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